"Стадо на пути к иммунитету". Блогеры о ковид-диссидентах "второй волны"

В Москве за последние сутки выявлено более 4300 новых случаев заражения коронавирусом. В целом по стране за 24 часа умерли от ковида 317 человек.

Надежность отечественной вакцины пока под вопросом, так что основным средством профилактики болезни остаются маски и социальная дистанция. В то же время в соцсетях многие жалуются, что граждане по-прежнему не воспринимают всерьез необходимость соблюдать противовирусные меры.

Наталья Демина

Москва. Вчера в магазине "Мяснов" двое мужчин. Один в маске, 40+. Продавщица просит перед тем, как его обслуживать:

- Наденьте пож-та перчатки.

- Представьте, что я без рук. А то у меня в руках много вещей (Прячет руки за спину)

- Вот перчатки, возьмите хотя бы одну...

- Ну, я без рук буду (хотя покупка предполагает взять электронный бейджик, приложить его к считываемому устройству и потом тоже самое проделать на кассе. И этот бейджик он уже держит в голой руке).

Так вот они спорили... Кажется, продавщица сдалась.

А другой мужчина 35+ кашлял, но отказывался надеть маску. На упреки истерично:

- Ну, дайте мне маску.

- Вы можете ее купить на кассе за 5 р.

- Почему-то я должен ее покупать? Вам всем запудрили голову этими масками...

- У моего знакомого жен умерла, а у другого - теща..

- Это им так сказали, что от ковида... Запудрили мозги...

Вот такой тихий ужас у нас без всякого Фокс ньюс. Как продавщицы это выдерживают?

Сергей Попов

Пришлось приехать на заседание экспертного совета ВАК. Кроме меня пять человек. Небольшая комната. Все без масок или маска стянута на подбородок. Остроты добавляет то, что учёный секретарь совета умер неделю назад от ковида.

Герман Каплун

Прихожу к выводу, что соотечественники относятся к бизнес классу в перелетах как к индульгенции от вируса. О, святая простота! Почти все как один сдвигают маску, находясь в лаунже, да и даже в полетах. Типа во время еды все равно же без маски... так зачем потом себя мучить? В экономе люди себя ведут гораздо разумнее...

Анна Кутузова

Одноклассница дочери мне говорит:

- Наша семья маски не носит. Нигде. Они не работают.

- откуда вы знаете? - спрашиваю.

- У меня бабушка и дед носили маски и заболели ковидом. И мы сразу свои маски выбросили...

Алекс Федоров

Пост возмущения

Вышел с утра на работу, еду в лифте. Думал ещё, доставать респиратор или нет, в такую рань обычно проскакиваешь один. Но чуйка подсказала - надо. Как раз вчера вечером поговорил с товарищем реаниматологом из городской ковидной реанимации о неутешительной ситуации в городе - более чем тысячный стационар в павильоне в Сокольниках забит под завязку, а в его реанимации на 32 койки - 34 тяжёлых больных. На средних этажах лифт останавливается, заходит девушка лет 35, грустного вида и активно хлюпающая носом. Естественно, без маски. Поворачивается ко мне спиной, и я через плечо невольно вижу её вотсап.

Пишет «ночью поплохело, всё тело ломит, с утра 38, думаю обычное ОРВИ».

Таак думаю. Понятно. Спасибо, друг респиратор. Выходим, идёт в сторону метро. В лёгкой куртке, без шапки, без перчаток, да ещё и в короткой юбке на ледяном пронизывающем ветру. Я, здоровый, с утра градусник за окном посмотрел, и по погоде соизволил одеться. Так без всякого ковида заработаешь двусторонний гайморит или пневмонию. Но ведь беда в том, что у неё почти наверняка ковид. Бредёт такое биологическое оружие к метро, забирать на тот свет какого-нибудь пассажира в годах или с сопутствующими. А может и абсолютно здорового, но со слишком активным иммунитетом. Ну ладно, не думаешь о себе, подумай о других, хотя, если даже о себе не думаешь, то и это в голову не залезет.

И если бы это был единственный случай. Таких, и в моей практике, и у коллег - сотни. Люди, где ваш головной мозг, что случилось с вашим интеллектом? Мама не научила больными дома сидеть? Больничные отменили? Надо с температурой переться на ледяном ветру почти голой? Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ» а коварный ковид. Или имеешь своё мнение, космического масштаба и не менее космической глупости?

В общем накрутил я себя пока шли, благо дороги сливаются в одном месте, и проходя мимо имитирую телефонный звонок и громко говорю - «Да, ситуация жесть, город ковидными завален, реанимации переполнены, сначала думают ОРВИ, а потом сразу на ИВЛ. Вчера как раз 36-летний абсолютно здоровый парень в реанимации умер, все лёгкие были поражены» И ведь самое интересное нигде не вру.

Смотрю, отстала, остановилась. Начала рыться в сумке, достала и снова убрала телефон. Медленно пошла в сторону дома. Надеюсь - домой.

Меня, конечно, на всех не хватит. Поэтому, на всякий случай напоминаю, если кто забыл:

-Заболел - сиди дома.

-Не ходи на работу с температурой.

-Вынуждает выходить на улицу жизнь - надень маску, максимально утеплись.

-Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей.

-Ковид ковидом, но и обычный грипп при несоблюдении постельного режима может дать самые серьёзные осложнения на сердце, почки, лёгкие. Даже среди моих друзей на ФБ такие были. Что уж говорить о пациентах.

-И вообще-то у нас вспышка.

У меня всё.

Анастасия Каримова

Я долго молчала, но после того, как я увидела, что уважаемый мною человек называет тех, кто носит маски, адептами "церкви свидетелей ковида", сил больше нет. Какими же безрассудными тупицами выглядят вот эти все люди, занимающиеся йогой в группах на 10+ человек без масок, все знакомые москвичи, совершающие бархоппинги в центре города, все, кто ездит сейчас на конференции по России, все авторы фотографий с банкетов в ресторанах. Как я счастлива, что живу там, где практикуется другое отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей (город Арлингтон, север штата Вирджиния).

Владимир Демчиков

Сейчас совершенно другая, по сравнению с весной, картина: очень много заболевших среди знакомых (и реальных, и френдов в фб), причем их количество начало резко прибывать, кажется, со второй половины сентября, если я правильно помню. Болеют родители учеников в школе и в кружках у внуков, дети уходят на карантин.

В Москве в метро (я, правда, не часто езжу) уже очевидное большинство в масках, ну или мне просто везет на вагоны с осторожными людьми.

Насчет масок и перчаток: от перчаток я отказался давно, удобнее носить с собой санитайзер и просто поливать руки. Про маску - мне истерия противников ношения масок кажется какой-то детской. Во-первых, после пары недель привыкаешь и перестаешь замечать. Во-вторых, очевидный же плюс: ни сам не начхаешь ни на кого, ни в тебя никто, даже не коронавирусом, а просто разными вирусами. Наконец, маска это прекрасный ответ всей этой радостной политике "камер с распознаванием лиц", что в эпоху исчезновения приватности очень греет душу. В общем, у меня нет никакого дискомфорта, в помещениях и транспорте - маска, на обычной улице - без, на людной улице и в толпе - опять маска. В чем проблема - убей бог, не понимаю.

Но сложно ожидать сознательности от граждан страны, в которой информационным центром по мониторингу коронавирусной ситуации еще недавно руководил человек, который публично называет маски "неэффективными" и критикует карантинные меры. Так, в недавнем посте в телеграме Мясников заявил, что в Чехии рост заболеваемости случился, несмотря на строгий масочный режим, хотя Чехия была единственной европейской страной, на все лето полностью отменившей любые ограничительные и профилактические меры, в том числе ношение масок.

ДОКТОР МЯСНИКОВ

Вынужден сказать: принимаемые везде в мире меры: маски, тесты, карантины - лишь меры пассивной защиты. Конечно надо, но мы ведь видим сегодня- много мы по Миру чего остановили? Наиболее строгие мастичные режимы были в Испании и Чехии- и сегодня там наиболее быстрое распространение КОВИД.

Поэтому совместно с профессионалами (причём обязательно разных взглядов) надо разработать именно стратегию борьбы- с пониманием природы происходящего, предварительным накапливанием резервов, борьбой с факторами риска, тщательно работой с группами риска, массовой вакцинацией- просто отсидеться за масками не удасться.

Тем временем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил пассажирам выгонять из общественного транспорта тех, кто садится в него без масок, сообщает "Медиазона":

— Пассажиры пишут нам: «Можно ли мы сами будем выгонять ковид-диссидентов из транспорта?» — спросила журналистка.

— Можно и нужно, — ответил Высокинский, — Сегодня ситуация предельно простая. Все видят, что заболеваемость увеличивается. Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений, которые у нас были.

Вскоре, правда, в мэрии уточнили, что вышвыривать людей без масок из автобусов не стоит – лучше "тактично попросить" надеть маску.

Между тем уже переболевший пресс-секретарь президента успешно отпраздновал день рождения, а другие российские чиновники продолжают излечиваться от болезни в рекордные сроки – вероятно, их лечат не совсем так, как простых смертных, предполагают комментаторы.

Всеобщее возмущение вызвало в соцсетях признание политолога Сергея Маркова в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Марков, только что выписавшийся из больницы после ковида, рассказал, что первые симптомы болезни он ощутил на конференции МИДа в Крыму, после чего отправился болеть в Москву на переполненном самолете. "Я все хорошо и правильно сделал. Я не стал ничего искать, я буквально даже организаторам толком не стал ничего говорить. Взял за свои деньги авиабилет, за свои деньги такси. И немедленно в аэропорт", – похвастался Марков. На вопрос ведущего программы, почему он счел возможным лететь в Москву с высокой температурой, Марков ответил, что решил "болеть в родном регионе" и что в самолете он "надел три маски".

Илья Яшин

Видный единорос Сергей Марков гордо рассказывает, что в другом городе почувствовал симптомы коронавируса и «поступил правильно»: сразу сел в самолет и «за свои деньги» полетел домой. Самолет был полный. Позже у экс-депутата обнаружили ковид. А вот мозг - не обнаружили.

Андрей Кураев

Вот так вот. В разгар болезни - в людный южный аэропорт, в забитый битком самолет, наплевав на всех окружающих.

Роман Лейбов

Я отзываю свое предложение поселить политолога Маркова в Барнаульском Зоопарке. Барнаульский Зоопарк заслуживает лучшего.

Илья Вайцман

Нет, ну что известный путинский пропагандист гр.Марков не светоч разума и порядочности я и так в курсе, но совершенству нет предела. В мерзости тоже. [...]

Безответственность на грани, а может быть и за гранью преступления. По-моему, это заслуживает названия "биотерроризм", а вы как думаете?

Ирина Антипова

Очень органично. Люди, которые все время трещат о морали и духовности, а также об интересах Родины именно так и должны поступать. При этом даже не понимая, что стоило бы помолчать хотя бы.

Блогеры не удивлены тому, что Марков предпочел крымским лечебницам больницу в Коммунарке.

Андрей Десницкий

Вот так вот. А как же наш Крым? Сразу ведь понятно, какой там будет уровень медицинской помощи. И - в разгар болезни - в людный южный аэропорт, в забитый битком самолет, наплевав на всех окружающих.

Ну да, ну да.

Олег Пшеничный

Кстати, мэр Ялты поступил так же, лечился в Санкт-Петербурге, а не в Нашемкрыму - всесоюзной здравнице. Но умер.

Александр Ионов

Вот она, цена всей этой дешёвой пропаганды и помойки, которую предлагает современное ТВ! 20 "славных лет" - это тоже миф!

Лев Симкин

Хорошо лишь то, что, в отличие от других перенесших ковид, он нюх не потерял. «У меня, - говорит, - нюх на предателей». Правда, он их определяет не только по запаху, но и по другому признаку - у врага всегда «бегающие или выпученные глаза».

А ведь таких у нас немало. Помните, у Ерофеева: «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые».

А теперь скажите, зачем этого, как сказано в Вики, «российского общественного деятеля», то и дело зовут на радио? Больше некого? У меня два варианта ответа: то ли им там руки выкручивают, то ли он с ними в сговоре.

Ольга Татарская

Все меркнет в сравнении с подвигом для члена ЕР - « купил билет за свои деньги»! Достоин награды героя!

Многие задаются риторическим вопросом, ответит ли Сергей Марков за свои действия.

Евгения Димант

Кто знает, сколько народа он успел заразить.

А всякая там "самоизоляция" - это "для населения", как колбаса по 2.20 при "совке".

Андрей Деревянко

Интересно, привлекут ли аналитега к ответственности?

Николай Чудаков

Под какую из статей "ковидного" законодательства подпадают описанные действия?

На "линии огня" сейчас находятся не только врачи, но и священники: больные массово вызывают их на дом для причащения. Московские служители церкви в последнее время выезжают на подобные вызовы круглосуточно. При этом среди священников РПЦ еще недавно было много отрицателей коронавируса: весной, на пороге пандемии, церковь организовывала массовые шествия и привозила в страну реликвии, к которым выстраивались длинные очереди. Известный деятель РПЦ Дмитрий Смирнов даже называл коронавирус "чрезвычайно полезным явлением". В итоге он тяжело переболел ковидом.

Сегодняшнюю смерть Смирнова в возрасте 69 лет связывают с осложнениями, развившимися после болезни. В соцсетях одиозного священника поминают не только добрым словом, однако признают, что человеком он был несомненно ярким.

Анна Наринская

Умер отец Дмитрий Смирнов

Он говорил (и делал) в последнее время много жестокого и несомненно вредного. В каких-то других обстоятельствах можно было бы подумать, что это провокация и юродство, проверка слушателей на вшивость. Но в теперешней российской ситуации, где прогосударственное юродство – это мейнстрим, его выступления звучали однозначно (и ужасно).

При этом – он был, без сомнения, одним из самых ярких людей, которых я знала. И – если знать его не только по выступлениям – совсем не сводимый к своему мракобесию.

Я познакомилась с ним году в 1988. Гриша Дашевский лежал в ЦИТО, я пришла его навещать и вижу – Гриша взахлеб беседует с каким-то священником (отец Дм тоже лежал в больнице и наверное был в пижаме, но сразу было ясно, что он священник). Они, кстати, потом долгое время поддерживали отношения.

Потом выяснилось, что отцу Дмитрию дали храм Митрофания Воронежского около дома моих родителей. Храм лежал в руинах и отец Дмитрий самозабвенно его поднимал, вокруг храма появились службы, автомастерская. Все это было немного слишком домовито и как-то слишком очевидно самоценно, было ясно, что Иосиф Волоцкий ему ближе, чем Нил Сорский, но все это – было весело. Это тогда еще было веселое православие.

Он был остроумный (он говорил веселые, точные проповеди), он очень любил музыку (его брат известный джазовый гитарист)и он был уважителен к чужому образованному мнению. Мог часами слушать разговоры про поэзию.

Он становился все более и более популярен как пастырь. К нему выстраивались огромные очереди, чтоб спросить: “Отец Димитрий, а как мне домой из храма ехать – на 18ом автобусе или на трамвае Б?” и он тогда это все весело терпел.

Он менялся как то параллельно с изменениями в государстве, в настроениях здесь. И это было особенно грустно – он, эксцентрик, так совпал с самой мрачной и вредоносной чушью, которая здесь происходит. Я прекрасно помню момент, когда я решила, что – все, для меня он теперь чужой злой человек.

И что я должна сказать – он то так про меня не решил. Я писала о нем жестко осуждающее, мой отец в глаза говорил ему, что он думает о его деятельности, а о. Дмитрий всегда передавал мне через общих знакомых доброе (хотя по его же заявлениям я – проститутка, живу с мужем невенчанная), а моего отца просто обожал и без возражений выслушивал все его порицания.

Я понимаю, что это личное, не меняет общественного, но оно – было. И я знаю, что очень много людей сейчас горюет искренне, что он был важен для многих, именно по-человечески, а не общественно важен.

И еще

Говорят, он умер от осложнений коронавируса. Какая все таки странная вещь, что он умер именно от этой штуки, в которую, я уверена, он не верил.

Размышлениями о природе ковид-диссидентства делится главный врач Ильинской больницы Алексей Живов:

Сталкиваясь постоянно, реально и виртуально с отрицанием наличия и опасности пандемии COVID - 19, немного изучил мнения психологов и психиатров по этому поводу. В чём же состоит феномен ковид-диссидентства? Как я и ожидал, данный феномен это всего лишь один из видов адаптивно-приспособительной реакции на опасность и методы борьбы с ней. Для тех, кто сам пока не болел, у кого ещё не погибали знакомые и родственники, кто напрямую не столкнулся с тяжестью и муками болезни, она существует где-то далеко и меня не коснётся. Абстрактное мышление у большинства людей развито очень слабо, к сожалению. Некоторые легко переболевшие находят в этом подтверждение, что ковид не страшнее гриппа. Другие, глядя на тяжелый кризис экономики, потерю доходов и просто риск голодной смерти для больших контингентов населения, считают, что от индуцированных пандемией ограничений и последовавшего экономического кризиса погибнет больше, чем от ковида и не стоит придавать ему столь высокое значение, изолировать людей, останавливать бизнесы и т.д. По мнению некоторых специалистов, ковид-диссидентство протекает в двух основных формах: отрицание и рационализация. Девизом первой формы является: пандемии нет, она придумана и информация о ней раздувается теми, кто хочет на этом заработать. Девизом второй формы является мнение о том, что опасность ковида преувеличена и он не страшнее гриппа. И обе эти формы, скорее всего, психопатологической реакции на пандемию и всё, что с ней связано, ширятся и развиваются, несмотря на обилие фактов и научной информации о распространенности, смертности, малоэффективном пока ещё лечении и отсутствии профилактической вакцины. Несмотря на мнение больших групп экспертов профессионального сообщества выраженных в рекомендациях ВОЗ, CDC Европы и США, NHS и других весьма авторитетных организаций, люди не могут заставить себя носить маски, не ходить в гости, избегать ненужных встреч и массовых мероприятий, носить перчатки где это нужно и часто обрабатывать руки антисептиками. Это их просто НАПРЯГАЕТ, а любое напряжение сил для среднего человека затруднительно. Ответственность? Дисциплинированность и следование правилам? Сосредоточенность? Увы, но эти качества очень редкие. И да, неизменная вера в чудеса. Многим в детстве поздно объяснили, что деда мороза нет, а подарочки под ёлку кладут папа с мамой. Неспособность отличить фейк и фикцию от реальности вкупе со склонностью создавать удобные конструкты поведенческих реакций приводят к массовому несоблюдению требований безопасности и, как следствие, к распространению инфекции, к заболеваниям и, увы, к смертям. Феномен ковид-диссидентства находится лишь на начальных этапах его изучения. Классифицировать его как девиантное поведение скорее всего возможно уже сейчас. Очень вероятно, что исследования докажут и психопатологическую сущность ковид-отрицания, как и любого отрицания очевидного и ментальную изоляцию в иллюзорном мирке. Но то, что ковид-отрицание и связанное с ним поведение общественно опасно, не вызывает никаких сомнений. Что делать? Однозначного ответа нет. Вчера в «Азбуке вкуса» на новой Риге мужчина с типичной наружностью российского человека «жизнь удалась», гордо расхаживал без маски. В обслуживании на кассе ему не отказали. А охрана, вместо того, чтобы выдворить его, вызвать полицию и в итоге оштрафовать, подхватила его тележку с продуктами и за чаевые в соточку рублей, повезла её покорно до августейшей машины. Вот так мы живем. Стадо на пути к стадному иммунитету ценой непредсказуемого падежа.