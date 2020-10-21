Сокращение кадров, отмена индексации "военных" пенсий сверх уровня инфляции, увеличение выслуги лет и многое другое предлагает Министерство финансов в рамках реформы МВД и Минобороны. Эти реформы могут сэкономить бюджетные деньги, но, скорее всего, негативно повлияют на желание россиян работать в армии и МВД. Ведомства не поддерживают предложенные реформы, но что будет, если их все же реализуют?

В середине октября Министерство финансов направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Одно из предложений Минфина – сократить численность сотрудников на 10%. Согласно указу президента от 2018 года, численность войск установлена в размере чуть более 1 млн человек. Соответственно, речь идет о сокращении порядка 100 тысяч должностей. Это предлагается сделать за счет вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Также Минфин предлагает убрать ежегодную индексацию "военной" пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок максимальной выслуги с 20 до 25 лет. Сейчас учеба в военном вузе входит в срок выслуги, Минфин предлагает это отменить. Таким образом, в общей сложности на 10 лет увеличится период, необходимый офицерам для выхода на пенсию за выслугу лет. Может быть увеличен срок службы, необходимый для получения военного ипотечного счета: до пяти лет для офицеров (после окончания вуза) и до восьми лет для контрактников. Сейчас для офицеров он открывается сразу после окончания вуза, а для контрактников – через три года.

Кроме этого, Минфин предлагает увеличить сроки использования вещевого имущества или заменять его денежной компенсацией. Питанием контрактников планируют обеспечивать только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Схожие реформы Минфин предлагает провести и в Министерстве внутренних дел. Согласно документу, с которым ознакомилось издание "Известия", ведомство предлагает следующее:

Сократить на 10% кадровую численность органов внутренних дел за счет вакансий и перевода на гражданскую службу сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций.

Передать координацию программы по переселению соотечественников в Минтруд, а контрольно-разрешительные функции в сфере легального оборота наркотиков – в Минздрав.

Оптимизировать управленческий аппарат за счет приведения соотношения количества начальников к количеству подчиненных по принципу "елочки".

Создать единый расчетный центр, а также единую систему материально-технического (тылового) обеспечения "силового блока" для централизации финансово-хозяйственной деятельности.

Создать на основе МВД единый правоохранительный орган, включающий в себя функции и задачи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ГФС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с одновременным сокращением численности.

Увеличить срок носки вещевого имущества.

Установить максимальный размер денежного довольствия, учитываемого для начисления "военных" пенсий, не выше 80% (сейчас 73,68%).

Исключить из законодательной нормы обязательную индексацию "военных" пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.

Увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, не включая при этом срок учебы.

Председатель партии "Гражданская инициатива" и бывший глава Минэкономики Андрей Нечаев в целом поддерживает предложенные Минфином реформы:

"Более того, я считаю, что вообще надо ставить вопрос о существенном сокращении госаппарата, который сейчас стал больше, чем он был в Советском Союзе, хотя там было бюрократизированное административное государство и были такие органы, как партийный контроль, народный контроль, комсомол, пионерия, партийные организации и так далее. У нас сейчас госчиновников относительно больше, чем было в Советском Союзе. Поэтому, безусловно, это статья бюджетных расходов, которая допускает очень серьезные сокращения, на мой взгляд".

В 2019 году сообщалось, что, согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы, расходы Минобороны РФ на 2020 год вырастут на 6,6%. В документе указано, что расходная часть бюджета, выделенная Минобороны на 2020 год, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы Министерства обороны составили 1,776 трлн. А на МВД в 2021 году было предусмотрено свыше 765,5 млрд рублей, в 2022-м – почти 790 млрд рублей.

"Бюджет испытывает большие сложности, – говорит Андрей Нечаев. – С одной стороны, резкое падение так называемых нефтегазовых доходов, во-вторых, рост антикризисных расходов. И профицитный бюджет, который у нас был еще недавно и планировался таковым на 2021–22 годы, стал остродефицитным. А тратить резервы они пока боятся. Поэтому правительство испытывает острую нужду в деньгах, активно выходит на заимствования, и Минфин по должности ищет, где можно сэкономить. Хорошо, если они в итоге решат сэкономить именно на этих статьях, а не на медицине, образовании и пенсионерах".

Также стало известно, что аналогичные предложения со стороны Минфина поступили и в Федеральную службу войск национальной гвардии, сообщает издание "Известия". Они дословно повторяют текст, направленный в военное ведомство, но адресованы главе Росгвардии Виктору Золотову. Ранее в проекте федерального бюджета был запланирован рост расходов на Росгвардию: в 2021 году – 255,5 млрд рублей, в 2022 году – 263,7 млрд. Численность Росгвардии, по информации издания "Проект", составляет примерно 300–400 тысяч человек.

"Я вообще не уверен, что такой институт [Росгвардия] нам нужен, – говорит Андрей Нечаев. – Он создавался для обеспечения безопасности, а пока в основном мы видим, что росгвардейцы занимаются разгоном мирных протестов. Поэтому я думаю, что вполне можно объединить их с соответствующими подразделениями МВД с резким сокращением численности. Тут единственный вопрос состоит в том, как эти сокращения будут проводиться в целом. Если оставят аппарат, который занимается перекладыванием бумажек, и сократят, например, оперативников и людей, которые занимаются расследованиями, то такая реформа, конечно, принесет только вред, хотя, может быть, и даст экономию бюджетных средств. Или если будут увольнять людей за нелояльность, в этом тоже нет ничего хорошего. Поэтому важно, чтобы такого рода сокращения проходили гласно и под максимальным общественным контролем".

Председатель Профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур Алексей Лобарев отрицательно оценивает предложенные Минфином реформы, предсказывая увольнения сотрудников МВД:

"Я знаю на нашем опыте, что любая реформа приводит к сокращениям кадров, сокращениям ветеранского движения – нашего золотого фонда. Потому что они после перестановок увольняются. А сегодня преступность все-таки совершенствуется, особенно в области мошенничеств, краж у граждан собственности, и нам нужны профессионалы в этой области, люди, которые долго работают на одном месте, по 7–8 лет минимум. Только тогда мы можем говорить о квалифицированном, профессиональном поиске и задержании преступников. Наоборот, этот блок нужно профинансировать побольше, чтобы там не было некомплекта. Сокращения и некомплект – это самое тяжелое: сотрудники не удерживаются или из-за маленькой зарплаты, или из-за очень большой нагрузки; круглосуточно, без выходных они работают и уходят из этих подразделений, и получаются вакантные должности, а эти вакантные должности еще и сокращают.

Наверное, надо медленно проводить какие-то перестановки. Органы внутренних дел – это как живой организм, у него есть и уши, и глаза, и ноги, чтобы бегать и догонять преступников, и если вдруг одну руку, правую, отрезали, то надо ее восстанавливать, надо из других подразделений брать людей. Нельзя так психологически мотать сотрудников и настраивать на то, что "может, вас не будет, пройдет сокращение; может, вы пенсию не получите или получите в другом объеме". Надо грамотно проводить реформу, надо психологически готовить сотрудника, чтобы он не переживал о том, что у него не будет пенсии".

Алексей Лобарев предполагает, что можно было бы сначала реализовать "пилотный вариант" реформ в каком-то отдельном регионе и посмотреть, как это будет работать. Таким образом пробовали создать муниципальную милицию в нескольких регионах, но не получилось, и отрицательный опыт не стали распространять на остальные регионы.

Как отмечает Лобарев, загруженность у сотрудников правоохранительных органов на данный момент очень большая, особенно у тех, кто работает с населением.

"Вот по Москве сегодня около 3–4 миллионов приезжих, а штат только на Москву. 4 миллиона – это целый Питер приехал к нам, на них не хватает сотрудников. Поэтому сегодня надо не просто им отдать приказ, а смотреть, какая загруженность, и исходя из этого уже принимать какие-то решения".

За последние 10 лет в МВД уже проходили реформы и сокращения сотрудников. Например, в 2011–2012 годах в ходе реформы численность сотрудников была сокращена на 20%, а милиция была переименована в полицию. По мнению Лобарева, у этих изменений были негативные последствия:

"Все эти реформы показывают, что, прежде чем их утверждать, надо сначала все просчитывать по несколько раз".

Военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала "Ежедневный журнал" Александр Гольц считает, что Минфин выступил с запросной позиции, и вряд ли все предложения ведомства будут приняты и выполнены.

"Запросная позиция – это термин, используемый в дипломатии, когда на переговорах вы намеренно завышаете свои требования, понимая, что они абсолютно неприемлемы, и чтобы в ходе торговли, как на базаре, доторговаться до каких-то уступок со стороны партнера. Говорят, что когда-то Путин высказался, что он не хочет быть Гайдаром для российского офицерского корпуса, играть ту же роль для российской армии, какую Гайдар сыграл для страны. Вот в предложении Минфина содержится нечто подобное", – говорит Гольц.

Официальная численность войск в России – порядка одного миллиона человек, однако, по предположению Гольца, реальная численность армии в лучшем случае составляет около 900 тысяч.

"Из этого следует, что сокращение можно сделать, просто сократив штатную численность, не сокращая конкретных людей. Сокращение пройдет относительно безболезненно, как мне представляется, потому что есть много пустых клеточек в штатных расписаниях.

Последние лет 15 я пытаюсь бесконечно выяснить, на чем основана вот эта магическая цифра – миллион военнослужащих. Никаких внятных объяснений на сей счет не существует. Поэтому чисто психологически было бы интересно, если бы российское руководство отказалось от цифры, которую оно само для себя по непонятным причинам придумало".

При этом из-за секретности неизвестно, предполагается ли сокращение в другой части военного бюджета, а именно тех средств, которые расходуются на вооружения.

"Там уж точно размер средств больше, чем те средства, которые расходуются на содержание Вооруженных сил, – говорит Гольц. – Нужна серьезная дискуссия (например, в российском парламенте, который полностью отказался от этой своей функции) о возможности перераспределения средств внутри военного бюджета. Все-таки мы тратим 2 триллиона рублей на содержание вооруженных сил, это гигантская сумма, и вполне возможно, что значительные средства можно было бы экономить, задумавшись о том, нужно ли России участвовать в гонке вооружений. Наш президент регулярно радует россиян рассказами о том, что у нас есть та техника, те вооружения, которых нет у любой другой стране мира. Вот нужно ли это России и нельзя ли здесь сэкономить? Было бы очень любопытно, если бы такой разговор произошел, но это практически невероятно".

Если предложения Минфина все же будут выполнены, количество желающих работать в армии и МВД, вероятно, сократится. Военный обозреватель предполагает, что если контрактников в армии станет меньше, то Минобороны может набирать больше срочников, но и здесь есть определенные лимиты.

"Ежегодно не более 600 тысяч молодых людей достигают 18-летнего возраста, ежегодный призыв – ориентировочно 260–270 тысяч. То есть мы сейчас выбираем едва ли не половину людей, достигших 18-летнего возраста, больше они просто не могут взять: это надо менять законодательство, ужесточать. Что, кстати говоря, неоднократно предлагали такие ура-патриотические депутаты, но все-таки у правительства хватало разума этого не делать".

Как стало известно изданию "Коммерсант", в МВД готовится отрицательный отзыв на инициативу Министерства финансов. А в Минобороны считают предложение Минфина неприемлемыми. В заявлении, опубликованном в газете "Красная звезда", ведомство подчеркнуло, что численность и структура Вооружённых Сил Российской Федерации установлена Верховным Главнокомандующим Российской Федерации и определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства.

"Предложение Минфина России по сокращению должностей приведёт к "нулевому" экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", – говорится в публикации.