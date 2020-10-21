Роскомнадзор: показ по ТВ фото дочери Дмитриева не нарушил её права

Роскомнадзор не нашел нарушений прав приёмной дочери исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева в демонстрации её отретушированных фотографий в сюжете телеканала "Россия-24". Об этом сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

По его словам, в ответе Роскомнадзора говорится, что в сюжете действительно были использованы фотографии девочки, однако "снимки были подвергнуты специальной обработке, фото скрыты двойной компьютерной ретушью, исключающей возможность идентификации как самого ребенка, так и отдельных фрагментов изображений, подпадающих под определение материалов порнографического характера". В ведомстве полагают, что обработка фотографий - веское основание для бездействия со стороны надзорного органа - пишет Север.Реалии.

Несмотря на ответ Роскомнадзоа, Сараев настаивает на том, что недопустимо использовать фотографии ребенка для "привлечения общественного внимания". По его мнению, демонстрация откровенных фото может нанести вред психическому здоровью несовершеннолетней.

За несколько дней до рассмотрения апелляции на приговор Дмитриеву в Верховном суде Карелии в конце сентабря в эфире "России-24" показали сюжет про дело Дмитриева, в котором показали фотографии дочери историка. Адвокат Александр Островский заявил, что фото из уголовного дела Дмитриева могли оказаться у сотрудников телеканала через утечки "среди сотрудников Следственного комитета и ФСБ". Сюжет программы сперва удалили с сайта телеканала "Россия", но после того, как о пропавшем сюжете написали СМИ, ролик снова стал доступен на сайте телеканала. После публикации фото в соцсетях начали появляться многочисленные посты в поддержку обвинений Дмитриева в педофилии.