На инспектора, не отреагировавшую на изнасилование ребёнка, завели дело 

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о халатности в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, которая не отреагировала на заявления об изнасиловании и угрозах убийством от родителей 12-летней девочки. Через полгода после подачи заявлений ребёнка ещё раз изнасиловали и убили.

Как установило следствие, в январе 2020 года в отдел полиции по Шушенскому району Красноярского края поступило сообщение о том, что 13-летний местный житель, состоящий на профилактическом учёте, изнасиловал 12-летнюю девочку. Инспектор "не приняла мер к профилактике повторных правонарушений" и изоляции насильника от общества, в результате чего он "продолжил заниматься противоправной деятельностью".

В мае подросток вместе с ещё двумя местными жителями девятнадцати и двадцати пяти лет снова изнасиловал школьницу и помог убить её. При этом, утверждают следователи, январское заявление в полицию от родителей девочки было уже не первым. Все разы семье отказывали в возбуждении уголовного дела. Сейчас эти отказы признаны незаконными.