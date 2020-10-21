В Петербурге сотрудника уголовного розыска арестовали за грабёж

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 5 декабря оперуполномоченного группы уголовного розыска Сергея Иванченко. Полицейского обвиняют в грабеже, превышении служебных полномочий и служебном подлоге. Обвиняемый просил суд о домашнем аресте.

Согласно материалам уголовного дела, в августе этого года в ходе розыска предполагаемого преступника Иванченко задержал в подъезде дома по Дмитровскому переулку мужчину, имя которого не разглашается. Сотрудник угрозыска несколько раз ударил его по голове, в результате чего мужчина получил черепно-мозговую травму. Затем вместе с коллегами Иванченко забрал у потерпевшего банковскую карту и снял с неё 13 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, которого он не совершал.

Сообщается, что Иванченко был задержан накануне. Полицейские, которые были с ним, проходят в уголовном деле как "неустановленные сотрудники управления МВД".