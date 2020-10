США объявили шесть китайских СМИ иностранными представительствами

В США шесть китайских СМИ объявлены иностранными представительствами. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, что все эти медиа принадлежат или контролируются иностранным правительством.

Помпео не уточнил, какие именно СМИ попали в список, и подчеркнул, что решение Госдепартамента не накладывает ограничений на публикацию материалов в США. Агентство Reuters отмечает, что был очередной шаг Вашингтона на сдерживание китайской активности в Соединённых Штатах.

Помпео также сообщил, что в пятницу Соединенные Штаты начнут диалог по Китаю с Европейским союзом.

В феврале США объявили пять китайских СМИ – агентство "Синьхуа", телеканал CCTN, "Международное радио Китая", медиакомпании China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA – иностранными агентами. Вашингтон заявил, что решение не повлияет на работу СМИ, но обяжет просить разрешения у американских властей на наём новых сотрудников и приобретение собственности.

В ответ Китай отозвал аккредитацию корреспондентов американских изданий The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Кроме того, Пекин ввёл ограничения на работу "Голоса Америки" и журнала Time.