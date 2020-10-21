Папа Римский призвал к поддержке однополых гражданских союзов

Папа римский Франциск в документальном фильме, премьера которого состоялась в Риме 21 октября, призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. Об этом сообщает Catholic News Agency. "Гомосексуалы имеют право на семью. Они чада Божьи и имеют право на семью", - подчеркнул понтифик. Папа Франциск стал первым понтификом, который поддержал эту идею, отличную от классической доктрины католической церкви.

Фильм "Франциск", в котором снялся глава Римско-католической церкви, снят американским режиссёром российского происхождения Евгением Афинеевским. В нёс идёт речь о человеке по имени Андреа Рубера, который вместе с партнёром усыновил трёх детей.

Рубера рассказал, что ходил на мессу папы в Ватикане и передал понтифику письмо. В нём он сообщил, что хочет воспитать детей как католиков в местном приходе, но не знает, как это воспримут другие верующие. По словам героя фильма, папа Римский позвонил ему через несколько дней и посоветовал представить своих детей приходу. При этом Понтифик сообщил Рубере, что он должен быть готов к неприятию. Герой фильма сказал, что последовал совету папы.

О том, в какой стране происходят события, в фильме не сообщается.

Франциск уже высказывался в поддержку однополых союзов, когда был архиепископом в Буэнос-Айресе. На посту главы Римско-католической церкви он сделал это первый раз.