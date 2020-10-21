Госдума одобрила налог в 15% для лиц с доходами выше 5 млн рублей в год

Российский парламент одобрил в первом чтении поправку в налоговый кодекс, повышающую ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов. Законопроект коснётся граждан, чьи заработки превышают 5 миллионов рублей в год. Сообщается, что депутаты приняли документ единогласно.

Законопроект поручил разработать президент России Владимир Путин, его цель - получение дополнительных средств для государственного бюджета. Как обещает председатель Госдумы Вячеслав Володин, около 60 миллиардов рублей будут направлены на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями.

В случае принятия законопроекта во втором и третьем чтениях, а также подписи президента, налоговая ставка будет повышена с 1 января 2021 года.