В Магадане не нашлось желающих стать мэром города

В конкурсную комиссию, отбирающую кандидатов на пост мэра Магадана, не подали ни одной заявки, сообщает местный интернет-портал "Весьма".

Приём заявок завершился 20 октября, а сам конкурс по отбору должен был пройти 23 ноября. После этого решение о назначении нового главы города должны были принять депутаты магаданской думы. Издание "Весьма" предполагает, что властям придётся объявить повторный набор и перенести сроки голосования.

Прямые выборы мэра отменили в Магадане в 2013 году. Тогда местная дума приняла закон, согласно которому глава города избирается на пять лет парламентариями и представителями губернатора по итогам конкурсного отбора.

В 2015 году мэром Магадана стал Юрий Гришан, который до этого 11 лет был заместителем главы города. "Открытые медиа" отмечают, что проблемы с кандидатами на должность мэра появились на фоне конфликта Гришана с губернатором Колымы Сергеем Носовым. Глава Магадана регулярно жалуется, что не получает от региональных властей достаточных средств на социальные выплаты. В ответ Носов называл Гришана "провокатором" и предлагал городу "более ответственного мэра".