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Захвативший заложников в Грузии уехал в неизвестном направлении

Операция по освобождению заложников, Зугдиди, Грузия, 21 октября 2020 года

В Зугдиди захвативший заложников в "Банке Грузии" покинул территорию на полицейской машине, сообщает "Эхо Кавказа". Большинство заложников освобождены, однако несколько человек могут находиться в автомобиле злоумышленника.

Грузинские телеканалы в прямом эфире показали, как человек в камуфляже с поднятой рукой, в которой, предположительно, была граната, выходит из здания банка, под прикрытием троих связанных веревкой мужчин. Позади находился еще один заложник, который нёс рюкзак, предположительно, с деньгами. По неподтверждённым данным, это был глава краевой полиции. Какую сумму получил злоумышленник, не сообщается. Он требовал полмиллиона долларов.

Автомобиль скрылся в неизвестном направлении. По одной из версий, из Зугдиди машина направляется в самопровозглашённую Абхазию - регион, неподподконтрольный Тбилиси.

После этого полицейское оцепление у здания банка было снято, спецтехника отведена. Ранее с территории, прилегающей к зданию банка, была выведена специальная бронетехника МВД Грузии. Это было одним из требований злоумышленника.

Вооруженный человек в камуфляже и маске 21 октября ворвался в здание "Банка Грузии" в Зугдиди. Более семи часов он удерживал внутри посетителей и сотрудников банка — всего около 20 человек.

Помимо денег злоумышленник требовал вертолет либо возможность безопасного отхода на автобусе вместе с заложниками.

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