Две песни рок-группы "Электрические партизаны" признаны экстремистскими

Министерство юстиции России внесло в список экстремистских материалов две песни петербургской рок-группы "Электрические партизаны". Под запретом оказались песни "Левый террор" и "Звезда и автомат (R.A.F.)". Об этом сообщает общественная организация "Роскомсвобода".

Композиции были признаны экстремистскими по решению суда в Пензе. Суд посчитал, что в текстах имеются "призывы к насилию против власти и её представителей", а также положительная оценка идеологии насилия. Роскомнадзору поручили заблокировать доступ к песням. В список Минюста композиции были включены 19 октября, сообщает Север.Реалии.

Рок-группа "Электрические партизаны" была основана в 2004 году бывшим гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылёвым. Он является автором большинства песен группы.