В Ульяновске неизвестные жестоко избили активиста Алмаза Кучембаева

Вечером 21 октября в Ульяновске было совершено нападение на юриста и гражданского активиста Алмаза Кучембаева. По его словам, нападавшими были трое мужчин спортивного телосложения. Кучембаев жестоко избит, у него сломан нос, повреждены мягкие ткани головы, в больнице ему наложили швы.

Нападение произошло, когда Кучембаев возвращался из офиса домой. Он уверен, что нападение было спланировано. Один из нападавших брызнул ему в лицо из баллончика, второй нанес удар сзади, третий перекрывал пути к отступлению. Трое других наблюдали за избиением. Юрист оказал сопротивление, и в какой-то момент, как он рассказал Радио Свобода, избивавшие вошли в раж, прозвучала команда "Добиваем". После этого посыпались удары руками и ногами по голове, в качестве оружия использовалась металлическая труба. Нападавшие, по словам Кучембаева, были похожи на спортсменов, обладали поставленными ударами, действовали уверенно. Юриста выручила женщина, которая подняла крик и бросилась на помощь. В самом начале нападения один из троих сказал: "Что же ты никак не отстанешь?" Кучембаев связывает эту фразу с тем, что в начале октября он уже получил одно предупреждение, когда ему повредили личный автомобиль.

Кучембаев занимается сложными делами, связанными с недвижимостью, строительством, земельными спорами. Он является лидером неформального движения "Третья сила", куда входят ульяновские юристы и архитекторы. Их цель – объединить усилия экспертов для спасения городской среды от деградации в результате незаконной застройки и уничтожения зеленых зон. На последних муниципальных выборах Кучембаев баллотировался в гордуму как независимый кандидат, но проиграл человеку, получившему поддержку обладминистрации. Юрист отстаивает интересы горожан, подавая иски в суды. В частности, он оспорил незаконную застройку берега реки Свияги, которую осуществила Ассоциация любителей холодового плавания. Руководитель этой ассоциации, член "Единой России" Владимир Вальцев, был конкурентом Кучембаева на выборах, но снял свою кандидатуру. Полиции известно, что люди, повредившие машину Кучембаева, пользовались автомобилем, принадлежащим помощнице Вальцева, но никаких мер к поиску этих людей полиция не предприняла (уголовное дело в связи с нападением тоже пока не возбуждено).

Кучембаев также оспаривает в суде решение городской думы, которая изменила генеральный план города и тем самым разрешила компании "Смарт-инвест" застраивать многоэтажками прибрежную зону реки Свияги в ущерб набережной. На днях суд принял к рассмотрению иск Кучембаева с требованием запретить мэрии бесконтрольно сливать сточные воды в Свиягу. Этот иск также осложнит застройку прибрежной зоны реки.

– Я не революционер на баррикадах, мне нельзя быть одиночкой, я человек системы и должен работать с системой, иначе я не принесу пользы ни системе, ни обществу, – сказал Кучембаев в интервью Радио Свобода. – Выступая в суде, я могу способствовать вердикту, который поможет сохранить реку. Но я не рассчитывал, что криминал действует как часть системы. Нападение на меня показывает, что ОПГ защищают свой статус во власти от таких, как я.