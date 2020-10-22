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Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

Акция протеста белорусской оппозиции

Европарламент принял решение присудить ежегодную премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" белорусской оппозиции, представленной созданным после выборов президента Беларуси Координационным советом.

Лауреата премии определил президиум Европарламента в составе спикера и лидеров фракций. О лауреате сообщил спикер парламента Давид Сассоли. Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Среди лауреатов были Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалёв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич (в 2006 году).

  • Координационный совет был создан после начала массовых протестов в Беларуси, причиной которых стало несогласие с официальными итогами выборов президента и полицейским насилием. Ряд представителей совета был арестован, другие были вынуждены покинуть Беларусь. Организация, однако, продолжает деятельность.

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