Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

Европарламент принял решение присудить ежегодную премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" белорусской оппозиции, представленной созданным после выборов президента Беларуси Координационным советом.

Лауреата премии определил президиум Европарламента в составе спикера и лидеров фракций. О лауреате сообщил спикер парламента Давид Сассоли. Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Среди лауреатов были Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалёв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич (в 2006 году).