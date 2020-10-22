Жителя Красноярска осудили на 8 лет за попытку обороны от ФСБ

Жителю Красноярска Артему Загребельному, облившему из перцового баллончика сотрудников ФСБ, которые, не представившись, напали на него в лифте его дома, присудили 8 лет колонии. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам Загребельный.

За попытку обороны его осудили по статье о применении насилия к сотрудникам ФСБ. Обвинение на суде утверждало, что Загребельный якобы знал о том, что сотрудник ФСБ Пшеничников работает в ведомстве и в момент "задержания" был при исполнении. На суде прокурор заявил, что на одной из записей с камер наблюдения в подъезде видит демонстрацию служебного удостоверения сотрудника ФСБ. Загребельный это отрицает.

Загребельный был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в штатском в ноябре 2019 года. В феврале 2020 года его официально обвинили в нападении на сотрудников ведомства. После того, как следователь по делу отказал защите активиста в прекращении уголовного преследовании по статье о применении насилия к представителям власти, Загребельному вручили обвинительное заключение.

Сам Загребельный настаивает на том, что во время задержания люди в штатском не представились и не предъявили документы, поэтому он решил, что это нападение и применил перцовый баллончик. Загребельный утверждает, что в отделении ФСБ ему угрожали поджогом, изнасилованием и сроком в колонии, если он не подпишет признание в том, что напал на сотрудников ФСБ после того, как они якобы представились ему.

Никаких следственных действий по делу об экстремизме, по которому проводили задержание, с Загребельным после 7 ноября не проводили.