Никита Михалков: Герой Труда и раб любви

"Мне очень импонирует внутренняя структура и харизма Путина. Мне нравится то, что он говорит, и то, как он думает...Все, что он говорит, на мой взгляд, абсолютно правильно, и с ним согласны, я думаю, все в стране... Я считаю, что лучшее, что сделал Ельцин в свое время, это то, что он не бросил страну на "орла-решка", а привел конкретного человека". Все это Никита Сергеевич Михалков говорил в 2005-м году в эфире Радио Свобода. И где он только такого не говорил. Он ничуть не стесняется выражать свою преданность президенту РФ. Он с яростью бросается на нелояльных Путину "внутренних врагов", он истовый сторонник теории России как "осажденой крепости", которую мечтает поработить или вовсе уничтожить проклятый Запад, и поэтому нужно еще крепче сплотить свои ряды вокруг верховной власти. И власть отвечает ему взаимностью, обласкивая и одаривая, как вот сейчас, по случаю 75-летнего юбилея. Когда и почему он изменился? Когда из режиссера превратился в охранителя режима? Что думают об этом люди искусства, которые его знают? Их мнения вы услышите в нашем эфире. Свои высказывайте по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12, начиная с 19.05. Гости студии - кинокритик Екатерина Барабаш и телекритик Александр Мельман. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева