Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева осудили на 4 года условно

Суд в Москве в четверг приговорил депутата Мосгордумы от партии КПРФ Олега Шереметьева к четырём годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Шереметьеву на два года запретили состоять на госслужбе и взыскали с него более двух миллионов рублей в бюджет Москвы в качестве компенсации вреда. Депутату также назначен испытательный срок на четыре года. Шереметьев вину не признаёт.

По версии следствия, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тысяч до 600 тысяч рублей. В документах, как отмечают в Следственном комитете, содержались заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. В действительности, как считает следствие, Шереметьев присваивал эти деньги себе.

В прокуратуре установили, что деньги за вычетом налога поступали на банковскую карту помощницы депутата. Шереметьев якобы сказал ей, что эти средства нужно обналичивать и передавать ему, так как они положены "иным, официально не оформленным помощникам".