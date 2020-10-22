Мосгорсуд на полгода снизил срок Михаилу Ефремову

Мосгорсуд в четверг рассмотрел апелляцию по делу актёра Михаила Ефремова и смягчил ему приговор по делу об автокатастрофе со смертельным исходом, снизив срок в колонии общего режима на полгода – с 8 лет до 7,5.

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