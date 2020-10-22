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Алиев не исключил "культурной автономии" для армян Карабаха. ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления "культурной автономии" Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанский государственный телеканал АзТВ.

В интервью АзТВ Алиев привёл в пример "развитые страны Европы", в которых у людей "есть определённые права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие именно это страны – президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории Азербайджана, "тоже могут быть подобные контакты".

При этом Алиев заявил, что "никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство", и что его армия продолжит отвоёвывать "оккупированные земли".

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. "Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа", – сказал он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров армянских городов организовать добровольческие отряды, а население "взять оружие в руки".

Сразу после этого МИД страны выступил с заявлением, противоречащим словам премьер-министра. В ведомстве подчеркнули, что решить конфликт можно только мирным путём.

В то же время и Баку, и Ереван, несмотря на официально объявленное временное перемирие и продолжающиеся переговоры о решении конфликта, сообщают о продолжении обстрелов. В Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.

  • Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.

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