Суд в Польше запретил аборт из-за неизлечимой болезни плода

Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. За решение проголосовали 11 из 13 судей. Фактически это полный запрет абортов в стране. Положением, признанным неконституционным, объясняли 98 процентов всех легальных абортов в Польше, сообщает Би-би-си.

Суд удовлетворил обращение более 100 депутатов Сейма от четырех партий, в том числе от правящей консервативной партии "Право и справедливость".

В постановлении суда говорится, что прерывание беременности из-за неизлечимой болезни плода относится к практикам евгеники и дискриминирует ещё не родившегося ребёнка.

После того как судьи объявили свое решение, сотни людей, несмотря на ограничения из-за пандемии, вышли на акцию протеста к Конституционному суду и прошли к офису правящей партии .

Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала случившееся "трагическим днем в истории прав женщин". Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал решение. "Вброс темы абортов и решение псевдосуда по этому делу в разгар бушующей эпидемии – это больше чем цинизм. Это политическая подлость", – написал он.

В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. С 1993 года и до сих пор легально прервать беременность можно было только по трём причинам: угроза жизни матери, изнасилование и врожденные дефекты плода. Из-за этого многие жительницы Польши были вынуждены прибегать к так называемому абортивному туризму – уезжать за рубеж для прерывания беременности.

В 2019 году в Польше провели около одной тысячи легальных абортов. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт в другой стране.