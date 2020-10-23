Алексей Волин покинул пост замглавы Минцифры

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин покинул свой пост. Указ об освобождении чиновника от должности подписал глава правительства Михаил Мишустин. В документе говорится, что Волин отправлен в отставку по его собственной просьбе.

Волин занимал пост заместителя министра с 2012 года. Он курировал медиаотрасль и вопросы интернета, разрабатывал сеть цифрового эфирного телевидения. При Волине в России был принят первый закон о блокировке запрещенных сайтов. После основания для блокировки расширялись.

После блокировки Telegram в России в 2018 году Волин заявил, что ограничения не делают использование мессенджера незаконным. Чиновник признавался журналистам, что в поездках за границу часто использует VPN, чтобы обходить блокировки и оставаться на связи.

До прихода в министерство чиновник работал в медиа и области связей с общественностью. В 1996-1998 годах руководил отделом СМИ в администрации президента.