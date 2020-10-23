СК назвал приоритетной природную версию загрязнения на Камчатке

Следственный комитет считает приоритетной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В исследованных пробах воды и почвы тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. У серферов, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, не нашли признаков токсического отравления. "Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", — говорится в сообщении СК.
Ранее о том, что причиной произошедшего на Камчатке могли стать токсины, которые выделяют водоросли при цветении, заявляли в РАН.
- В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на пляже в Авачинской бухте. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных.
- Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в 3,5 раза, и более чем в 2,5 – по фенолу.
- Российское отделение "Гринпис" объявило об экологической катастрофе и потребовало немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий.
- Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью "России 24" заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке посчитать невозможно. Ведомство не может никому его предъявить. Океан "все восстановит", добавил министр. "Все, что там произошло — это жизнь океана, так скажем, это природное явление, и ущерба как такового — сказать, что там исчезла рыба, или там перестали ежи появляться, или вдруг там не стало каких-либо обитателей-гидробионтов — в общем, такого нет", — цитируют Кобылкина "Ведомости".
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