СК назвал приоритетной природную версию загрязнения на Камчатке

Следственный комитет считает приоритетной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В исследованных пробах воды и почвы тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. У серферов, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, не нашли признаков токсического отравления. "Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", — говорится в сообщении СК.

Ранее о том, что причиной произошедшего на Камчатке могли стать токсины, которые выделяют водоросли при цветении, заявляли в РАН.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на пляже в Авачинской бухте. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в 3,5 раза, и более чем в 2,5 – по фенолу.