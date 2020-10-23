Human Rights Watch: Баку использует кассетные бомбы в Карабахе. ВИДЕО

Азербайджанская армия неоднократно применяла кассетные бомбы в жилых районах самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники зафиксировали по меньшей мере четыре таких случая в октябре. Ранее Баку обвинял Ереван в использовании кассетных бомб на территории города Гянджа на западе Азербайджана.

Организация изучила остатки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы и последствия от ударов в нескольких местах в Степанакерте, а также сделанные в городе Гадрут фотографии остатков боеприпасов и последствий от ударов. Правозащитники ссылаются на свидетельства шести очевидцев, которые описали последствия взрывов. Эти ракеты класса "земля-земля" и пусковые установки Азербайджан получил от Израиля в 2008–2009 годах, утверждает организация.

Human Rights Watch неоднократно обращалась к правительству Азербайджана с просьбой дать доступ для проведения расследований на местах, но он так и не был предоставлен, отмечается в заявлении.

Факт применения запрещенного вооружения в Нагорном Карабахе подтверждают эксперты Amnesty International.