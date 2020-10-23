Human Rights Watch: Баку использует кассетные бомбы в Карабахе. ВИДЕО

Азербайджанская армия неоднократно применяла кассетные бомбы в жилых районах самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники зафиксировали по меньшей мере четыре таких случая в октябре. Ранее Баку обвинял Ереван в использовании кассетных бомб на территории города Гянджа на западе Азербайджана.
Организация изучила остатки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы и последствия от ударов в нескольких местах в Степанакерте, а также сделанные в городе Гадрут фотографии остатков боеприпасов и последствий от ударов. Правозащитники ссылаются на свидетельства шести очевидцев, которые описали последствия взрывов. Эти ракеты класса "земля-земля" и пусковые установки Азербайджан получил от Израиля в 2008–2009 годах, утверждает организация.
Human Rights Watch неоднократно обращалась к правительству Азербайджана с просьбой дать доступ для проведения расследований на местах, но он так и не был предоставлен, отмечается в заявлении.
Факт применения запрещенного вооружения в Нагорном Карабахе подтверждают эксперты Amnesty International.
- Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, накопление или передачу. Россия, США и ряд других стран не подписали конвенцию, вступившую в действие в августе 2010 года.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
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