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Human Rights Watch: Баку использует кассетные бомбы в Карабахе. ВИДЕО

В зоне армяно-азербайджанского конфликта, 22 октября 2020 года

Азербайджанская армия неоднократно применяла кассетные бомбы в жилых районах самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники зафиксировали по меньшей мере четыре таких случая в октябре. Ранее Баку обвинял Ереван в использовании кассетных бомб на территории города Гянджа на западе Азербайджана.

Организация изучила остатки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы и последствия от ударов в нескольких местах в Степанакерте, а также сделанные в городе Гадрут фотографии остатков боеприпасов и последствий от ударов. Правозащитники ссылаются на свидетельства шести очевидцев, которые описали последствия взрывов. Эти ракеты класса "земля-земля" и пусковые установки Азербайджан получил от Израиля в 2008–2009 годах, утверждает организация.

Human Rights Watch неоднократно обращалась к правительству Азербайджана с просьбой дать доступ для проведения расследований на местах, но он так и не был предоставлен, отмечается в заявлении.

Факт применения запрещенного вооружения в Нагорном Карабахе подтверждают эксперты Amnesty International.

  • Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, накопление или передачу. Россия, США и ряд других стран не подписали конвенцию, вступившую в действие в августе 2010 года.
  • Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.

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