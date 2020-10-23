Прокурор по Франции попросила приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество, передаёт Associated Press.

Его обвиняют в кибермошенничестве. Следствие утверждает, что россиянин был одним из создателей вируса-шифровальщика Локи (Locky). Он доставлялся гражданам Франции по электронной почте и, в случае успеха атаки, шифровал всю информацию на компьютере, не давая её использовать. За расшифровку авторы вируса требовали выкуп в биткоинах.

Выдачи Винника просили так же власти США, где он обвиняется в отмывании до 9 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. Кроме того, на его выдаче настаивала Россия. Сам он свою вину в преступлениях, в которых его обвиняют в США и Франции, отрицает.

Россиянин был арестован в Греции в 2017 году. Его защита утверждает, что ему удалось выдержать стодневную голодовку, которой он протестовал против условий заключения в греческой тюрьмы.