В Петербурге при закупках для больницы похитили 18 млн рублей

В Санкт-Петербурге при закупке медицинской информационной системы для городской больницы Святой Елизаветы похитили более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник и пресс-службу Следственного комитета России.
Деньги были выделены в рамках национального проекта "Здравоохранение". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Источник агентства сообщает, что руководство больницы проверяют на причастность к преступлению. В Следственном комитете отметили, что дело возбудили в отношении неустановленных лиц. В больнице заявили, что об уголовном деле узнали из СМИ. Пресс-служба учреждения предоставила комментарий главврача Сергея Петрова, который заявил, что правоохранительные органы "оказывают давление" на больницу, которая работает "в режиме чрезвычайной нагрузки".
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