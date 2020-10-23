В Грозном судью футбольного матча избили после игры

В Грозном после футбольного матча молодёжных команд "Ахмат" и "Спартак" избили арбитра встречи Богдана Головко. Неизвестные вышли на поле и нанесли судье удар в область паха, а затем стали бить его по ногам и толкать. Позже нападавшие зашли в судейскую комнату и выражали своё недовольство нецензурными словами. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на протокол соревнования, который имеется в распоряжении редакции.

Игра закончилась со счётом 0:0. В последние минуты матча на поле была напряжённая обстановка, между футболистами команд завязалась потасовка. Судья Головко сначала удалил одного из игроков "Ахмата", а затем представителя штаба этой команды, который вышел на поле спорить с арбитром. После того, как трансляция матча закончилась, на судью напали.

Российская премьер-лига подтвердила инцидент и заявила, что на Головко напал представитель грозненского клуба. "РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание." - говорится в заявлении лиги.

Пресс-служба "Ахмата" заявила, что на поле выбежал болельщик и "попытался оказать физическое воздействие" на судью. Клуб принёс свои извинения Головко, болельщикам и участникам матча.

Издание Baza, со ссылкой на очевидцев, сообщает, что одним из нападавших на Головко был Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Он является сыном Хайдара Алханова - советника главы Чечни Рамзана Кадырова по спорту. Sports.ru сообщает, что Хайдар Алханов назвал информацию о нападении на судью "неправдой".