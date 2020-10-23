США внесли российский институт ЦНИИХМ в санкционный список

Министерство финансов США объявило о введении санкций против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Ограничения вводятся по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering Americaʼs Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Минфин США аргументировал внесение института в санкционный список хакерской атакой на нефтехимический завод на Ближнем Востоке в 2017 году. В Вашингтоне считают, что ЦНИИХМ был причастен к кибератаке.

В США установили, что московский институт причастен к созданию вредоносной программы Triton, известной как TRISIS и HatMan. Программа была разработана специально для атак на системы промышленной безопасности и манипулирование ими, отмечается в публикации "Голоса Америки". Такие системы отвечают за безопасное аварийное отключение производства на объектах критической инфраструктуры. Киберэксперты называют Triton "самой опасной из всех известных угроз".

"Правительство России продолжает заниматься опасными кибероперациями, направленными против США и наших союзников, - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина. - Наша администрация будет продолжать агрессивно защищать критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов от всех, кто пытается нанести ей вред".

В последние годы хакеры использовали Triton против американских партнеров на Ближнем Востоке, а также сканировали и исследовали с ее помощью объекты на территории США. Как отметил Мнучин, разработка и использование программы Triton против партнёров США вызывает особую тревогу, особенно если учитывать "причастность российского правительства к злонамеренным и опасным действиям в киберпространстве".

По сведениям "Голоса Америки", после внесения в санкционный список Минфина США, всё имущество и интересы ЦНИИХМ, находящиеся в американской юрисдикции, были заблокированы. Одновременно, гражданам США запрещено поддерживать деловые любые деловые контакты с этим учреждением. Под санкциями могут оказаться и иностранцы, "совершающие определенные операции с ЦНИИХМ", отмечается в заявлении Минфина США.