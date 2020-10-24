В России выявлен 16 521 заболевший COVID-19 за сутки

В России за сутки выявлен 16 521 заболевший коронавирусной инфекцией нового типа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Обшщее число заразившихся с начала пандемии почти достигло полутора миллионов человек.

Прямо сейчас известно о 340 тысячах больных. Больше миллиона ста тысяч — выздоровели. Десятки тысяч человек умерли. Но их точное число сложно установить из-за расхождений данных Росстата, региональных штабов по борьбе с заболеванием и региональных министерств здравоохранения.

Россия — на четвёртом месте в мире по числу выявленных заболевших, после США, Индии и Бразилии, — свидетельствуют данные Университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Согласно его подсчётам, в мире сейчас больны больше 42 миллионов человек. Эти данные, однако, опираются на официальные статистические сведения и могут быть неполными, неточными и, в случае закрытых государств, абсолютно некорректными.