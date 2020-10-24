Умер один из деятелей перестройки Михаил Бочаров

Бывший народный депутат СССР Михаил Бочаров умер на 80-м году жизни, сообщила в фейсбуке его бывшая жена Елена Афанасьева. Он получил известность в годы перестройки, был одним из претендентов на пост председателя Совета министров РСФСР и познакомил Бориса Ельцина с программой рыночных реформ советской экономики, получившей впоследствии название "500 дней".

Бочаров был строителем, депутатом в подмосковном Бутове, который затем включили в состав города. Он руководил Бутовским комбинатом строительных материалов, который внёс в работу элементы рыночной экономики. Благодаря программе "Взгляд" Бочаров стал известен, в 1989 году его избрали народным депутатом СССР.

В 1990 году Бочаров претендовал на пост главы республиканского правительства. Он познакомил председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина с программой радикальных экономических преобразований "400 дней доверия", разработанных заведующих экономическим отделом Совмина СССР Григорием Явлинским вместе с экономистами Михаилом Задорновым и Алексеем Михайловым. В варианте, представленном Бочаровым, программа была увеличена на 100 дней, но авторство в ней не называлось. Явлинский узнал об этом, и Бочаров познакомил с ним Ельцина.

К 91-му году политик потерял влияние и постепенно исчез с политической арены. Работал экономистом, занимался общественной деятельностью. Перед смертью у него была обнаружена IV стадия рака легкого.