Нагорный Карабах вновь подвергся обстрелам

В самопровозглашённом Нагорном Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района. Как сообщает "Голос Америки", ракетный обстрел вёлся с территории Азербайджана. Сообщается о сотнях погибших солдат и десятках жертв среди мирных жителей.

Военные потери Азербайджана не раскрываются, есть лишь сведения о более чем 60 погибших мирных жителях, около трёхсот человек ранены.

Глава Госдепартамента США Марк Помпео после раздельных переговоров в Вашингтоне с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявил о необходимости вступления сторон конфликта в предметные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что основой урегулирования конфликта должны стать принципы Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы или угрозы силой. Речь идёт также о принципах уважения территориальной целостности, равноправии народов и их праве на самоопределение.

Обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня и вернуться к предметным переговорам, подчёркивается в заявлении Майка Помпео.

Глава МИД Армении Зуграб Мнацаканян в интервью "Голосу Америки" заявил, что переговоры в Вашингтоне прошли "очень хорошо". На вопрос о сроках прекращения огня он сказал: "Мы [будем] продолжать работать над этим".