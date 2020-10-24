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Эрдоган публично осудил Макрона за его отношение к мусульманам

Президенты Турции и Франции Реджеп Эрдоган (слева) и Эммануэль Макрон

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона - за позицию французского лидера относительно мусульман. Эрдоган заявил, что Макрону надо "лечить психику".

Между Макроном и Эрдоганом имеются разногласия по поводу правовых вопросов в восточном Средиземноморье, в связи с положением в Ливии, Сирии и - в последнее время - вокруг кризиса в сепаратистском Нагорно-Карабахском регионе.

"Что можно сказать о главе государства, который относится к миллионам верующих разных конфессий, призывая их лечить психику"- заявил Эрдоган в телевизионном обращении во время посещения Анатолийского региона.

Призыв Макрона к защите светских ценностей своей страны от радикального ислама возмутили правительство Турции.

Макрон ранее в этом месяце охарактеризовал ислам как религию, переживающую "мировой кризис". Президент заявил, что в декабре правительство Франции представит законопроект, укрепляющий действие закона 1905 года, по которому церковь отделена от Французского государства.

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