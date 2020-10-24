Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Джастина Гейджи

Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (Россия) победил Джастина Гейджи (США) на UFC 254, который прошел 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Хабиб провел треугольник во втором раунде, после которого Гейджи сдался.

Это третья успешная защита пояса для россиянина. Его рекорд стал 29-0. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах, сообщило издание Спорт.Ру.

Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит Нурмагомедова на первое место как в лёгком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Нурмагомедов - чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).