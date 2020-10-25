Армия Азербайджана "продвинулась на ряде направлений"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна категорически против интернационализации нагорнокарабахского конфликта. По словам Алиева, Армения стремится именно к интернационализации конфликта, отмечает агентство ТАСС в утреннем обзоре ситуации вокруг сепаратистского Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана заявил, что считает возможным дипломатическое разрешение конфликта.



Утром в воскресенье минобороны Азербайджана сообщило о продвижении азербайджанской армии с боями на некоторых направлениях в зоне конфликта. "В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября с различной интенсивностью продолжались бои на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта", - говорится в сообщении. Министерство обороны также сообщает об уничтожении нескольких единиц боевой и автомобильной техники армянской армии.



Переговоры по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта должны быть продолжены исключительно при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна с сопредседателями. О каком уровне сопредседателей идёт речь - не сообщается.

Минская группа стран членов ОБСЕ была создана для поиска путей мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе. В нее входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Россия, США и Франция являются сопредседателями группы.

Президент Армении 24 октября назвал Россию активным и надежным посредником в деле урегулирования нагорнокарабахского конфликта.