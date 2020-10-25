Украинские избиратели голосуют за кандидатов в местные органы власти

Украинские избиратели сегодня голосуют за кандидатов в депутаты местных органов власти. Обычно такие выборы не привлекают большого внимания, посколько в стране продолжает действовать вертикальная система управления, унаследованная ещё со времён Советского союза.

Нынешние выборы, как ожидается, должны показать снижение роли президентской партии "Слуга народа", которая известна больше своим широким популизмом, чем ясной идеологической платформой. Падение популярности, по некоторым прогнозам, может дать ей результат ниже 30 процентов. Предыдущий итог - при внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года был на уровне 64 процентов.

25 октября, одновременно с местными выборами проводится инициированный президентом Владимиром Зеленским общенациональный опрос. Как сообщает агентство УНИАН, каждому украинцу предлагают ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли он легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных и нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Этот общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, отметили в Офисе президента.