Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

COVID-19: В России эпидемия охватила 1,5 миллиона человек

Москва, октябрь. Эпидемия продолжается

"Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн" - под таким заголовком агентство ТАСС публикует новую сводку данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось более чем 16 с половиной тысяч и составило составило 1 513 877. В относительном выражении прирост в последние два дня держится на уровне 1,1%.

В Москве за сутки - 4 455 новых заразившихся;
в Санкт-Петербурге - 709;
в Московской области - 491; в Нижегородской области - 396;
в Ростовской области - 306.

Всего в России в настоящее время продолжают лечение около 350 тысяч пациентов. Умерших от причин, связанных с заражением коронавирусом - 26 050 человек. Это официальные данные, распространённые агентством ТАСС. Они учитывают и сведения, полученные с территории аннексированного Крыма.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG