COVID-19: В России эпидемия охватила 1,5 миллиона человек

"Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн" - под таким заголовком агентство ТАСС публикует новую сводку данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось более чем 16 с половиной тысяч и составило составило 1 513 877. В относительном выражении прирост в последние два дня держится на уровне 1,1%.

В Москве за сутки - 4 455 новых заразившихся;

в Санкт-Петербурге - 709;

в Московской области - 491; в Нижегородской области - 396;

в Ростовской области - 306.

Всего в России в настоящее время продолжают лечение около 350 тысяч пациентов. Умерших от причин, связанных с заражением коронавирусом - 26 050 человек. Это официальные данные, распространённые агентством ТАСС. Они учитывают и сведения, полученные с территории аннексированного Крыма.