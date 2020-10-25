В Азовском море продолжается поиск моряков с танкера "Генерал Ази Асланов"

В Азовском море в устье Керченского пролива в субботу вечером произошло два взрыва на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов". Троих членов экипажа выбросило за борт, на их поиски была отправлена авиация. За ночь спасатели обследовали несколько сот квадратных километров поверхности моря - никого не обнаружили. Десять членов экипажа танкера были спасены моряками другого судна, проходившего вблизи места происшествия. Об этом информирует сайт "Кавказ.Реалии".

Известно, что танкер вышел из порта "Кавказ" в Краснодарском крае и направился в Ростов-на-Дону. Предварительно, следователи называют причиной взрыва нарушение требований пожарной безопасности. В чём это нарушение могло состоять, пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело. Танкер отбуксирован на якорную стоянку.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта России, танкер "Генерал Ази Асланов" шёл без груза. Причиной взрывов, по утверждениям представителей власти, могли стать воспламентившиеся пары нефтепродуктов.