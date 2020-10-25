В городах Беларуси усилены меры безопасности, ультиматум истекает в полночь

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого "народного ультиматума". Оппоненты и противники Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более "решительным" действиям" для оказания давления на нынешнюю власть.

Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водомёты. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.

Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты "по соображениям безопасности". Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.