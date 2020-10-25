Умер глава корпорации Samsung, богатейший гражданин Южной Кореи

В Сеуле в возрасте 78 лет умер глава корпорации Samsung Ли Гон Хи. С его именем связывают превращение небольшой компании, основанной его отцом, в крупнейшую корпорацию Южной Кореи и одного из мировых лидеров в сфере электроники и компьютерной техники.

Причины смерти Ли Гон Хи не сообщаются. Шесть лет назад он перенёс сердечный приступ, после чего оставил оперативное руководство компанией, передав его своему сыну.

Ли Гон Хи был богатейшим гражданином Южной Кореи - Forbes оценивал его личное состояние в 21 миллиард долларов. Он возглавил Samsung в 1987 году и за короткое время превратил корпорацию из производителя дешёвой продукции не слишком высокого качества в одного из мировых лидеров.

Против Ли Гон Хи неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе по обвинению в даче взяток бывшему президенту Ро Дэ У. В 2008 году он был приговорен к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов и был вынужден выйти из руководства Samsung, однако спустя два года вернулся - приговор был пересмотрен.