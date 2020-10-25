США: в Нагорном Карабахе в понедельник вступит в силу перемирие

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе утром в воскресенье должно вступить в силу так называемое гуманитарное перемирие. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, которое цитируют агентства.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.

Стороны конфликта уже дважды в октябре объявляли о перемирии - в том числе по итогам переговоров в Москве. Однако перемирие не соблюдалось.

Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Губадлы (Кубатлы).

Если эта информация подтвердится, это будет уже четвёртый районный центр Азербайджана, находившийся под контролем армянских сил с начала 1990-х годов и вернувшийся под контроль Азербайджана в ходе боёв, начавшихся в конце сентября. Все эти райцентры расположены за пределами территории собственно Нагорного Карабаха.