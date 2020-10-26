"Лукашенко подлил масла в огонь". Разгон марша накануне забастовки

12 октября Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает избранным президентом Беларуси, выдвинула Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы действующий президент до 25 октября прекратил полицейское насилие, освободил всех политзаключенных и сложил полномочия.

Лукашенко не выполнил ни одно из требований, что вряд ли стало для кого-то сюрпризом. В воскресенье 25-го беларусы снова вышли на улицы.

Валерий Цепкало

Кто, если не мы?



Белорусский народ уже не в первый раз показывает, что он свободен духом, сплочен и упрям. Мы много лет были толерантными, терпеливыми, позволяли нами помыкать и распоряжаться нашими ресурсами, правами, судьбами.



Хватит. Народ Беларуси говорит: «Хватит!»



Нам не страшны водометы, которые ломаются на старте. Нам не страшны бездушные инструменты узурпатора – ОМОН и прочие пешки. Нам не страшны дубинки и топающие мальчонки с щитами наперевес.



Мы – народ Новой Беларуси!

Страны с огромным потенциалом, с огромным количеством умных, творческих, трудолюбивых людей. Мы сами организуем помощь врачам в эпидемию, мы собираем деньги на дорогостоящие операции детям за рубежом, мы помогаем сиротам и пожилым. Из своих кошельков. Но мы же кормим военных и их семьи, строим им дома и покупаем машины. За наши налоги.



Народ перерос своего экс-президента. Он все еще «держится посиневшими пальцами»?

Давайте поможем ему взять в руки портфель для путешествия на запад Нидерландов!



Беларусь, выходим! Разам Пераможам

Демонстрация стала одной из самых масштабных за всё время протестов.

На самую большую с августа демонстрацию Лукашенко ответил самыми жесткими с августа полицейскими мерами.

Илья Вайцман

А тем временем, в Минске очередной виток насилия. Воскресную акцию против узурпатора Лукашенко каратели в масках разгоняли без счета применяя светошумовые гранаты и резиновые ружейные пули. Очевидцы говорят, что стреляли и из автоматов, но пока холостыми, вроде бы. В смысле, раненые резиновыми пулями имеются, но ранений от автоматных пуль, кажется, пока нет.

Глеб Морев

Лука реальный дегенерат. Ничего глупее использования (бессмысленного) гранат невозможно придумать. Зато они идеально создают картинку погружённой в хаос страны.

Лев Рубинштейн

«Спецсредства были применены для предотвращения нападения на сотрудников милиции»,- заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова".

Неплохо. Для предотвращения нападения. Ничо так. Вы идете, допустим, по улице. Идете и идете. А тут подходит к вам бронированный "силовик" и, не говоря худого слова, отоваривает вас дубиной по башке, предотвращая таким образом ваше гипотетическое нападение на него.

Совсем ведь не факт, что вы не имели намерения напасть на сотрудника милиции. Вдруг имели вы такое намерение! Кто вас знает! Было намерения, не было - кто знает! Но предотвратить на всякий случай лишним не будет. Примерно так рассуждает пресс-секретарь Чемоданова, доброго ей здоровьица.

Сталингулаг

ОМОН устраивает самые настоящие погромы: вламываются в квартиры в поисках протестующих. Белорусам пора признать, что всю эту садистскую свору мирными митингами не победить, упыри воспринимают ненасилие за слабость

Главный вопрос - что дальше? И демонстрации и жестокие расправы с протестующими продолжаются уже не первый месяц, и пока не видно, чтобы одна из сторон была готова сдаваться. На понедельник оппозиция объявила всеобщую забастовку.

СерпомПо

Война нервов в Беларуси продолжается.

Сегодня истекает срок народного ультиматума Лукашенко. В Минске опять массовое шествие. Больше 100 тысяч человек. Протесты прошли и в других городах Беларуси.

Поскольку Лукашенко не собирается уходить, и освобождать захваченных людей из тюрем, завтра должна начаться общенациональная забастовка.

Трудно сказать, насколько масштабной она будет.

Но Лукашенко подлил сегодня масла в огонь – его подчиненные в Минске не выдержали и в конце массового народного шествия, начали стрелять в людей светошумовыми гранатами. Затем бандиты в масках опять напали на людей.

Нужно полагать, что эти действия увеличат число желающих бастовать. От остановки предприятий и учреждений гранаты и резиновые пули не спасут.

Эль Мюрид

Тихановская объявила начало общенациональной забастовки с 26 октября - то есть, с завтрашнего дня. Говоря откровенно, пока я скептически отношусь к эффективности этой меры просто потому, что помимо морального авторитета у своих сторонников, за Тихановской более нет ничего. В первую очередь - структуры управления. Без организационной структуры даже ресурсы, будь они у Тихановской, особого значения не имеют.

Не будь у Ленина штаба в Смольном, вряд ли бы у него получилось сделать что-то 25 октября 17 года. Такого штаба у Тихановской нет. Пока нет или нет вообще - отдельный вопрос, но на данный момент его нет. А потому и заявленный ультиматум, и объявленная забастовка - это, мягко говоря, авантюра, которая в случае провала (а если она так и останется авантюрой, то провал неизбежен) серьезно подорвет даже нынешнее не слишком весомое положение и самой Тихановской, и протеста как такового.

Но посмотрим. Может, там есть какой-то козырь в рукаве. А может, и нет.

Артём Шрайбман

Мало что имеет такое же значение в политической борьбе, как то, у кого сейчас инициатива. Сентябрь был месяцем, когда власть, казалось, прочно взяла инициативу в свои руки. Сейчас происходит обратный процесс.



Действия власти стали непоследовательны: объявляем митинг - отменяем митинг, сажаем политзэков - отпускаем политзэков, жестим на улице - не жестим на улице.



Это сложно описать иначе, чем нервное метание. Причины нервов понятны - на внешнем контуре черт пойми что - то кредит от России, то угрозы по НТВ и прессинг по конституции, протест то сдувается, то не сдувается, оппозиция не раскалывается, как ни коли.



На этом фоне первый акт ультиматума Тихановской получился. Протест вернулся, как минимум, к ранне-сентябрьским числам (больше 100, а может и 150к). Завтра, разумеется, день Х, но даже без общенациальной забастовки это уже не будет полный провал, который ультиматуму предсказывали скептики.



Все идет по той схеме, с которой я вам уже надоел - кто держит инициативу и идет на нестандартные ходы, тот выбивает противника из равновесия и подталкивает к ошибкам.



Испугавшись снова растущих чисел на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать (выпускать еще политзэков, ускорять свою реформу конституции) или включать новый уровень репрессий.