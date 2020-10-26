Украинцы поддержали инициативы из опроса Зеленского

По данным экзит-полов, все пять вопросов, заданных в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, который предложил президент Владимир Зеленский, получили положительные ответы.

Так, абсолютное большинство граждан Украины (95 процентов) поддержало предложение о сокращении числа депутатов Верховной рады на треть – с 450 до 300 человек.

За введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере высказался 81 процент украинских избирателей.

Право Украины использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом, поддержали 78 процентов опрошенных, 10 процентов высказались против.

Предложение легализовать в стране использование марихуаны в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжёлых больных – поддержали 70 процентов участников опроса, 24 процента выступили против.

Идею создать свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей поддержали 45 процентов украинских граждан, примерно столько же (43 процента) не поддержали предложение.

Всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, прошел 25 октября во время местных выборов в стране. Волонтёры партии "Слуга народа" у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом Офисе президента подчёркивают, что речь не идёт о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.

Сам Зеленский говорил, что рассматривает проведение всеобщего опроса по "пяти важным вопросам" как одну из форм прямой демократии.