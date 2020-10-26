На крупных предприятиях Беларуси проходят акции протеста

На ряде крупных промышленных предприятий Беларуси утром в понедельник начались акции протеста рабочих.

26 октября белорусская оппозиция объявила первым днём общенациональной забастовки с политическими требованиями, главное из которых - уход Александра Лукашенко.

Пока нет точной информации о том, остановили ли какие-либо крупные предприятия работу. Власти утверждают, что все они работают в обычном режиме.

Известно, однако, что на ряде заводов в Минске и других городах рабочие собирались на проходных или организовывали шествия с призывами к забастовке. Оппозиционные телеграм-каналы и независимые СМИ со ссылкой на активистов сообщают об участии в забастовках по крайней мере части работников ряда предприятий.

Около 100 человек, по сообщениям, отказались принимать утреннюю смену на заводе "Гродно-Азот". Они устроили акцию протеста на проходной, несколько человек были задержаны.

Митинги рабочих прошли на Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе, Минском заводе колёсных тягачей, предприятии "Беларуськалий".

Бастуют студенты нескольких крупных вузов. Некоторые из них заняли аудитории в своих вузах. Несколько колонн студентов вышли на улицы Минска. В соцсетях публикуются видео студенческих протестов и дискуссий студентов с представителями администрации.

Также сообщается, что сегодня не открылся ряд предприятий малого бизнеса и сферы услуг.