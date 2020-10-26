Поиск моряков с аварийного танкера в Азовском море прекращён

Поисково-спасательная операция в Азовском море после взрыва на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" 24 октября прекращена. По данным Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлота), шансов найти живыми троих пропавших моряков с судна уже нет. Об этом сообщает ТАСС.

Сам аварийный танкер решили отбуксировать к причалу в порту Крым (находится у города Керчь в аннексированном Россией Крыму). Свисавший с судна фрагмент обшивки обрушился без посторонней помощи, в связи с этим дополнительных работ не потребовалось, водолазы не привлекались, сообщили в Росморречфлоте.

Два взрыва на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" произошли в субботу вечером в Азовском море в устье Керченского пролива. Троих членов экипажа выбросило за борт, на их поиски были отправлены спасатели. Десять членов экипажа танкера были спасены моряками теплохода, проходившего вблизи места происшествия.

Известно, что танкер вышел без груза из порта "Кавказ" в Краснодарском крае и направился в Ростов-на-Дону. Предварительно следователи называют причиной взрыва нарушение требований пожарной безопасности. Власти не исключают, что могли загореться пары нефтепродуктов.