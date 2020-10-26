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Сахалинский чиновник уволен за презентацию с японскими Курилами

Японский активист с плакатом у здания российского посольства в Токио

Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за то, что использовал в презентации карту, на которой Курильские острова были покрашены в цвет Японии. Его обвинили в посягательстве на неприкосновенность границ. Об инциденте сообщает сайт регионального правительства.

Увольнение произошло сразу после заседания региональной рабочей группы по поддержке предпринимательства. Участники совещания заметили слайды с неправильной картой и посчитали её “недопустимой халатностью”.

Губернатор Валерий Лимаренко потребовал “немедленного проведения расследования” случившего, — говорится на сайте правительства. “Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом”, — сказал он.

Кроме готовившего презентацию чиновника был наказан его начальник, получивший выговор.

  • Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. В 1956 году стороны договорились о разделе островов после после подписания мирного договора между двумя странами, однако этого так и не произошло.

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