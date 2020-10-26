Следственный комитет начал ещё одну проверку по "московскому делу" 

Следственный комитет России начал ещё одну проверку в рамках так называемого "московского дела".

Издание Baza сообщает, что следователи обнаружили в интернете видеоролик, на котором один из участников акции оппозиции на Пушкинской площади 31 августа 2019 года критикует мирную форму протеста и говорит, что бороться с властью нужно "как на Украине".

Сейчас видео проверяют на предмет нарушения антиэкстремистского законодательства. В случае, если экспертиза найдёт в речи протестующего признаки возбуждения ненависти и призывов к насилию в отношении полицейских, то против него будет заведено уголовное дело.

Сообщается, что личность участника акции уже установлена, его зовут Евгений Кикеев.

Так называемое "московское дело" было заведено Следственным комитетом России после массовых акций оппозиции, которые прошли в центре столицы летом прошлого года. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, но затем было переквалифицировано. Большинство обвиняемых судили по статье Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителей власти. Правозащитники настаивают, что никакого насилия на акциях не было, и считают "московское дело" полностью сфабрикованным. "Мемориал" признал всех обвиняемых по нему – свыше двадцати человек – политическими заключёнными.