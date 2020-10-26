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Российская авиация в Сирии разбомбила лагерь исламистов

На снимке, сделанном в конце августа 2020, противники Асада проводят митинг у здания, разрушенного авиаударами. Город Эриха, провинция Идлиб (архив)

Поиски жертв авианалётов 26 октября продолжаются

На северо-западе Сирии в результате российских авиаударов погибли не менее 78 бойцов-исламистов, союзных Турции, еще около ста ранены. Об этом сообщила 26 октября "Немецкая волна" со ссылкой на сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека. По данным правозащитников, многие раненые находятся в критическом состоянии, поиски жертв авиаударов продолжаются.

Удары наносились российскими самолётами по военному учебно-тренировочному лагерю исламистской группировки "Файлак аш-Шам". Лагерь находится в провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией. Часть бойцов, завершивших подготовку в лагере, должны были покинуть его в ближайшие дни.

В начале 2019 года армия президента Асада при поддержке России начала крупное наступление в провинции Идлиб, чтобы вернуть эту провинцию под контроль Дамаска.

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