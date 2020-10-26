Турция – Франция: Эрдоган призвал к бойкоту французской продукции

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан бойкотировать продукцию французских производителей – после резкого охлаждения отношений с Францией из-за высказывания президента Эммануэля Макрона.

На днях французский лидер заявил, что Франция будет отстаивать ценности светского государства и воспринимать сторонников радикального ислама в свете убийства в Париже 16 октября школьного учителя истории и географии.

Это был последний из терактов, совершённых во Франции по мотивам религиозной ненависти – за карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преступления Макрон, отдавая дань памяти убитого учителя, заявил, что Франция не уступит и не отдаст своё "право на карикатуры".



В ответ Эрдоган резко и гневно раскритиковал Макрона за слова о защите ценностей светского государства от радикальных исламистов.

Макрон в свою очередь отозвал посла Франции из Анкары.

В публикации Би-би-си, посвящённой обострению отношений между Францией и Турции, отмечается, что ислам запрещает изображение пророка Мухаммеда и многие мусульмане считают такие действия оскорблением их религии.

В тот же время, подчёркивается в публикации, светский характер государства – это один из центральных принципов французской национальной идентичности. Ограничение свободы выражения мнений ради защиты чувств отдельно взятого сообщества подрывает единство нации, убеждены французы.