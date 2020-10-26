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NASA: на светлой стороне Луны, вероятно, есть вода

Трёхмерная инсталляция "Музей Луны" британского художника Люка Джеррама. 15-й фестиваль белых ночей в Риге, 5 сентября 2010

В тёмных кратерах Лены обнаружены скопления воды, заявили учёные из германо-американской Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) Статью об этом открытии опубликовал журнал Nature Astronomy.

"Мы выявили признаки наличия воды на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем, что там есть вода", - объявил глава глава Отделения астрофизики в Директорате космической науки NASA Пол Херц. - "Это меняет наше понимание особенностей лунной поверхности и ставит захватывающие вопрос о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса", считает учёный.

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