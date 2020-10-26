Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на итоги подсчета почти 100 процентов голосов.

За Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.

На втором месте бывший глава Киевской городской администрации (2010-2013гг.), представитель Оппозиционной платформы "За жизнь" Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.

Виталий Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре с 56,7% голосов, а на очередных выборах 2015 года — во втором туре с 66,5%. Попов с 2010 года работал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации. Его уволили в январе 2014 года, незадолго до бегства тогдашнего президента Виктора Януковича.

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