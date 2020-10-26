Охранник Евкурова, виновный в ДТП с двумя погибшими, избежал наказания  

В Ингушетии суд освободил от наказания бывшего охранника главы республики Юнус-Бека Евкурова, при этом признав его виновным в ДТП с двумя погибшими. Багаудина Мейриева приговорили к четырем годам колонии-поселения, но он избежит наказания в связи с истечением срока давности преступления, которое произошло шесть лет назад.

26 октября 2014 года Мейриев, находясь за рулём внедорожника Mercedes Benz из кортежа Евкурова, на скорости около 150 километров час врезался на трассе "Кавказ" в автомобиль, в котором находилась целая семья. Водитель, 44-летний Тимур Агиев, получил тяжёлые травмы и остался инвалидом. Его сёстры Радимхан и Зина погибли. Третий пассажир, брат Агиева, отделался травмами средней степени тяжести. Мейриев после аварии скрылся. Позже выяснилось, что перед ДТП охранник Евкурова проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться.

Уголовное дело на Мейриева возбудили лишь спустя пять лет, до этого обвиняемым по делу проходил пострадавший Тимур Агиев, которого судили, но оправдали.

Юнус-Бек Евкуров с октября 2008-го года по июнь 2019-го был главой Ингушетии, после отставки его назначили заместителем министра обороны России. В военном ведомстве Евкуров курирует главное управление боевой подготовки и службу безопасности полётов авиации.

В августе этого года автомобиль Евкурова попал в ДТП в Москве. Чиновник сидел на пассажирском сиденье, а его водитель ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной, которая ехала на зелёный. В результате аварии второй автомобиль вылетел на тротуар и задел женщину с маленьким ребёнком в коляске. Ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга, а водитель замминистра обороны сразу после ДТП начал скручивать номера со своего автомобиля.