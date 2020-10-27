Суд отказался отпустить из колонии Свидетеля Иеговы из Дании

Суд в Курской области отказался заменить «Свидетелю Иеговы» из Дании Деннису Кристенсену неотбытую часть срока на штраф. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

Такое решение было принято "в виду нестабильности поведения осужденного в местах лишения свободы". Суд, в частности, сослался на несогласие Кристенсена, у которого есть проблемы со здоровьем, работать на фабрике в колонии.

В июне этот же суд постановил освободить Кристенсена, а оставшийся срок заменить на штраф в 400 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала это решение, и дело отправили на пересмотр.

Кристенсен был лидером орловской общины Свидетелей Иеговы. Его арестовали в мае 2017 года, а в феврале 2019 признали виновным в организации деятельности экстремистского движения и приговорили к шести годам колонии общего режима.

Датские власти выразили "глубокую озабоченность" приговором и призвали Россию соблюдать свободу вероисповедания.

Верховный суд в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил деятельность религиозного объединения в России. Это привело к тому, что на десятки верующих приверженцев международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" в России были заведены уголовные дела. Счёт отправленных под стражу идёт на десятки. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.